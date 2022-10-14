Час, коли у Росії закінчаться ракети, уже наближається, - Данілов

У Росії залишилося трохи більше чверті високоточних ракет із усього запасу, який був на початок вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю секретаря РНБО Олексія Данілова виданню НВ.

"Можу сказати, що цей час уже наближається", - сказав Данілов у відповідь на питання, коли закінчаться ракети.

За його словами, українська розвідка працює бездоганно. "Ми знаємо з математичною похибкою кількість ракет, які залишилися на території Російської Федерації. Йдеться саме про високоточні ракети, які для нас мають найбільший клопіт", - сказав він.

Водночас щодо інших, радянських зразків, наприклад, С-300, "ще трошки є, але вже набагато менше, ніж це було на 24 лютого", зазначив Данілов.

"Ми відслідковуємо всі ці речі. Я не маю права називати абсолютні цифри, які би хотіли від мене почути. Якщо брати відсотки, то йдеться про те, що залишається 25-28% від тієї загальної кількості, що була у них на 24 лютого", - додав секретар РНБО.