Украинские военные сбили крылатую ракету, которая летела на Запорожье

Украинские военные во время воздушной тревоги уничтожили крылатую ракету, которая летела из российского Ростова в направлении Запорожья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Воздушного командования "Восток".

"Сегодня мобильный расчет ПЗРК обнаружил и совершил пуск по вражеской ракете "Искандер-К", которая шла в направлении Запорожья. В результате подрыва ракета сменила курс и упала на безлюдном месте. За умелые и своевременные действия солдат оператор ПЗРК будет представлен к награде", - говорится в сообщении командования.

Ранее сообщалось, что по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, у России осталось 124 ракеты для "Искандеров", 272 "Калибра" и 213 ракет типа Х-101 и Х-555.

Секретарь СНБО Алексей Данилов также заявлял, что у России осталось чуть больше четверти высокоточных ракет из запаса, который был до февраля.

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