UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські військові збили 9 "Шахедів" та високоточну ракету

Фото: Українські військові збили 9 "Шахедів" та високоточну ракету (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Повітряні сили та Сухопутні війська знищили дев'ять іранських дронів та одну високоточну ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Повітряного командування "Схід" ЗСУ.

Уточнюється, що силами авіації та зенітних ракетних військ над Дніпропетровською та Запорізькою областями знищено 6 ударних іранських дронів та одну високоточну керовану ракету Х-59МК2, яка летіла у напрямку міста Дніпро.

Ще три "Шахеди" збила протиповітряна оборона Сухопутних військ у взаємодії з повітряним командуванням "Схід".

Нагадаємо, ввечері 1 січня у низці областей було оголошено повітряну тривогу. Над Україною було помічено дві групи іранських дронів. Їх точну кількість поки що не встановлено.

У Києві та Дніпрі пролунали вибухи. Повідомлялося про роботу ППО, зокрема у Полтавській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПВОдрони