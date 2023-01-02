RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские военные сбили 9 "Шахедов" и высокоточную ракету

Фото: Украинские военные сбили 9 "Шахедов" и высокоточную ракету (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Воздушные силы и Сухопутные войска уничтожили девять иранских дронов и одну высокоточную ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушного командования "Восток" ВСУ.

Уточняется, что силами авиации и зенитных ракетных войск над Днепропетровской и Запорожской областями уничтожены 6 ударных иранских дронов и одна высокоточная управляемая ракета Х-59МК2, которая летела в направлении города Днепр.

Еще три "Шахеда" сбила противовоздушная оборона Сухопутных войск во взаимодействии с воздушным командованием "Восток".

Напомним, вечером 1 января в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Над Украиной были замечены две группы иранских дронов. Их точное количество пока не установлено.

В Киеве и Днепре прогремели взрывы. Сообщалось о работе ПВО, в том числе в Полтавской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВОдрони