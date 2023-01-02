Украинские военные сбили 9 "Шахедов" и высокоточную ракету

Уточняется, что силами авиации и зенитных ракетных войск над Днепропетровской и Запорожской областями уничтожены 6 ударных иранских дронов и одна высокоточная управляемая ракета Х-59МК2, которая летела в направлении города Днепр.

Еще три "Шахеда" сбила противовоздушная оборона Сухопутных войск во взаимодействии с воздушным командованием "Восток".

Напомним, вечером 1 января в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Над Украиной были замечены две группы иранских дронов. Их точное количество пока не установлено.

В Киеве и Днепре прогремели взрывы. Сообщалось о работе ПВО, в том числе в Полтавской области.

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