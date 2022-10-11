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Українські військові збили 9 дронів-камікадзе польськими ЗРК

Фото: українські військові за дві години збили 9 дронів-камікадзе польськими ЗРК (mil in ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники збили дев'ять іранських дронів-камікадзе за допомогою польських зенітних ракетних комплексів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"За дві доби розрахунками зенітного ракетного дивізіону було збито 9 з 11 БПЛА Shahed-136", - написав він.

Залужний зазначив, що такі успіхи - це результат якісної підготовки українських зенітників, яку проводили польські військові.

Він також додав, що саме Польща надала комплекси, з яких українці радянськими ракетами збивають іранські дрони.

Нагадаємо, сьогодні росіяни двічі атакували Ладижинську теплову електростанцію у Вінницькій області за допомогою дронів-камікадзе.

Як повідомлялося раніше, вчора українські бійці знищили 13 іранських дронів-камікадзе Shahed-136 за 3,5 години.

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