Українські військові збили 9 дронів-камікадзе польськими ЗРК

"За дві доби розрахунками зенітного ракетного дивізіону було збито 9 з 11 БПЛА Shahed-136", - написав він.

Залужний зазначив, що такі успіхи - це результат якісної підготовки українських зенітників, яку проводили польські військові.

Він також додав, що саме Польща надала комплекси, з яких українці радянськими ракетами збивають іранські дрони.

Нагадаємо, сьогодні росіяни двічі атакували Ладижинську теплову електростанцію у Вінницькій області за допомогою дронів-камікадзе.

Як повідомлялося раніше, вчора українські бійці знищили 13 іранських дронів-камікадзе Shahed-136 за 3,5 години.

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