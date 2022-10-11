Росіяни повторно атакували Ладижинську ТЕС. Є постраждалі

Російські війська повторно атакували Ладижинську теплову електростанцію (ТЕС) у Вінницькій області. Внаслідок удару є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook підприємства.

Повідомляється, що удар прийшовся на той момент, коли на станції працювали рятувальники.

"Є постраждалі. За попередньою інформацією, 6 осіб. Постраждалим було оперативно надано медичну допомогу, вони доставлені до лікарні. Серед поранених працівників компанії немає", - йдеться у повідомленні.

Також на підприємстві наголосили, що внаслідок удару знову було пошкоджено енергетичне обладнання. Роботи щодо відновлення почнуться, коли дозволить ситуація.