Росіяни повторно атакували Ладижинську ТЕС. Є постраждалі
Російські війська повторно атакували Ладижинську теплову електростанцію (ТЕС) у Вінницькій області. Внаслідок удару є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook підприємства.
Повідомляється, що удар прийшовся на той момент, коли на станції працювали рятувальники.
"Є постраждалі. За попередньою інформацією, 6 осіб. Постраждалим було оперативно надано медичну допомогу, вони доставлені до лікарні. Серед поранених працівників компанії немає", - йдеться у повідомленні.
Також на підприємстві наголосили, що внаслідок удару знову було пошкоджено енергетичне обладнання. Роботи щодо відновлення почнуться, коли дозволить ситуація.
Нагадаємо, сьогодні вранці Ладижинська ТЕС вже зазнавала ударів іранських дронів-камікадзе. Перша атака обійшлася без жертв та постраждалих.
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