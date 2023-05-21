UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські військові збили 4 дрони-камікадзе на сході

Фото: сили ППО вчора збили 4 дрони-камікадзе (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники збили чотири дрони-камікадзе типу Shahed-136/131. Це сталося на сході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Військові повітряного командування "Схід" приземлили російські "Шахеди" на східному напрямку ввечері 20 травня.

Нагадаємо, ввечері 20 травня російська армія намагалася атакувати Дніпропетровську область дронами-камікадзе. Жителі Дніпрі повідомляли про вибухи.

Пізніше влада повідомила, що всі ворожі безпілотники були збиті силами ППО, але точну кількість цілей не уточнювали. Відомо, що дрони збили над Синельниківським та Павлоградським районами.

Росія активно використовує дрони

Окупанти почали використовувати дрони-камікадзе іранського виробництва восени минулого року під час масованих атак України. До тепер Росія атакує українські міста іранськими "Шахедами".

За словами військових, росіяни випускають дрони вночі, щоб заплутати українську ППО.

Так, до прикладу, в ніч на 19 травня окупанти випустили по Україні 22 дрони-камікадзе та шість ракет. Українські військові збили 16 "Шахедів" та три ракети.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПВОатака дронівдрониВійна в УкраїніВійна Росії проти України