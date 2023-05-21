Украинские военные сбили 4 дрона-камикадзе на востоке

Военные воздушного командования "Восток" приземлили российские "Шахеды" на восточном направлении вечером 20 мая.

Напомним, вечером 20 мая российская армия пыталась атаковать Днепропетровскую область дронами-камикадзе. Жители Днепра сообщали о взрывах.

Позже власти сообщили, что все вражеские беспилотники были сбиты силами ПВО, но точное количество целей не уточнялось. Известно, что дроны были сбиты над Синельниковским и Павлоградским районами.

Россия активно использует дроны

Оккупанты начали использовать дроны-камикадзе иранского производства осенью прошлого года во время массированных атак Украины. До этого времени Россия атакует украинские города иранскими "Шахедами".

По словам военных, россияне выпускают дроны ночью, чтобы запутать украинскую ПВО.

Так, к примеру, в ночь на 19 мая оккупанты выпустили по Украине 22 дрона-камикадзе и шесть ракет. Украинские военные сбили 16 "Шахедов" и три ракеты.

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