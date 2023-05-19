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Не лише через складнощі для ППО. Гуменюк назвала цілі російських обстрілів вночі

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П'ятниця 19 травня 2023 17:11
Не лише через складнощі для ППО. Гуменюк назвала цілі російських обстрілів вночі Фото: Наталія Гуменюк, речник Сил оборони півдня України (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти б'ють по Україні вночі не лише через складнощі в роботі ППО. Вони також хочуть виснажити мирне населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, певні складнощі для роботи українських систем ППО в нічний час є, навіть незважаючи на те, що наші військові вже користуються надсучасними ЗРК.

"Окрім цього, нагадаю, що ворог працює за схемою терориста, тому важливим для нього є ще й виснаження українського населення такими нічними довгими атаками. Виснаження, коли люди не сплять, а наступного дня їм потрібно йти на роботу", - додала Гуменюк.

Вона підкреслила, що такі атаки - це випробування і для економіки українських регіонів, тому що ворог б'є по тих областях, які мають забезпечувати можливість українських захисників тримати оборону і розпочинати наступ.

Варто зауважити, що росіяни цього тижня посилили ракетні удари по території України. Вони намагаються атакувати нашу країну вночі. Також ворог став частіше користуватися гіперзвуковими ракетами "Кинджал" та балістичними ракетами.

Зокрема, сьогодні, 19 травня, вночі окупанти намагалися атакувати нашу країну за допомогою 22 дронів-камікадзе "Шахед" та шести крилатих ракет "Калібр". Більшість з них збили.

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