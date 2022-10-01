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Українські військові зайняли частину Лиману: оновлена карта бойових дій

Фото: Українські військові зайняли частину Лиману (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 01 жовтня, українським військовим вдалося зайняти частину міста Лиман (Донецька область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карти Deepstatemap.

На півночі Донецької області підрозділи ЗСУ зайшли у Лиман та зайняли частину міста.

Також російські військові вийшли із частини населених пунктів Торське та Зарічне. Саме через ці два селища окупанти могли постачати зброю та особовий склад до Лиману з Кремінної (Луганська область). Тепер певна їх частина перебуває у "сірій зоні".

На інших напрямках фронту змін зафіксовано не було.

Нагадаємо, що ЗСУ підтвердили звільнення 5 населених пунктів біля Лиману.

Також, ЗСУ підняли на околицях Лиману прапор України.

Після цього в Міноборони України заявили, що в місті продовжуються бої, незважаючи на інформацію Міноборони РФ про виведення військ.

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