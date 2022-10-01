Украинские военные заняли часть Лимана: обновленная карта боевых действий

На севере Донецкой области подразделения ВСУ вошли в Лиман и заняли часть города.

Также российские военные вышли из части населенных пунктов Торское и Заречное. Именно через эти два поселка оккупанты могли поставлять оружие и личный состав в Лиман из Кременной (Луганская область). Теперь определенная их часть находится в "серой зоне".

На других направлениях фронта изменений зафиксировано не было.