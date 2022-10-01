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Украинские военные заняли часть Лимана: обновленная карта боевых действий

Фото: Украинские военные заняли часть Лимана (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 01 октября, украинским военным удалось занять часть города Лиман (Донецкая область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты Deepstatemap .

На севере Донецкой области подразделения ВСУ вошли в Лиман и заняли часть города.

Также российские военные вышли из части населенных пунктов Торское и Заречное. Именно через эти два поселка оккупанты могли поставлять оружие и личный состав в Лиман из Кременной (Луганская область). Теперь определенная их часть находится в "серой зоне".

На других направлениях фронта изменений зафиксировано не было.

Напомним, что ВСУ подтвердили освобождение 5 населенных пунктов возле Лимана.

Также ВСУ подняли на окраинах Лимана флаг Украины.

После этого в Минобороны Украины заявили, что в городе продолжаются бои , несмотря на информацию Минобороны РФ о выводе войск.

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