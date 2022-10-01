Украинские военные заняли часть Лимана: обновленная карта боевых действий

В субботу, 01 октября, украинским военным удалось занять часть города Лиман (Донецкая область).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты Deepstatemap .
На севере Донецкой области подразделения ВСУ вошли в Лиман и заняли часть города.
Также российские военные вышли из части населенных пунктов Торское и Заречное. Именно через эти два поселка оккупанты могли поставлять оружие и личный состав в Лиман из Кременной (Луганская область). Теперь определенная их часть находится в "серой зоне".
На других направлениях фронта изменений зафиксировано не было.
Напомним, что ВСУ подтвердили освобождение 5 населенных пунктов возле Лимана.
Также ВСУ подняли на окраинах Лимана флаг Украины.
После этого в Минобороны Украины заявили, что в городе продолжаются бои , несмотря на информацию Минобороны РФ о выводе войск.
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