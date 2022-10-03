Українські військові зайняли Борову: оновлена карта бойових дій

У Харківській області підрозділи Збройних сил України зайшли у селище міського типу Борова. Також під військові змогли зайти у населені пункти Підлиман та Бойні.

Російські окупанти були вимушені покинути декілька населених пунктів Харківської області, а саме Новоплатонівку, Борівську Андріївку, Зелений Гай, Лозову, Богуславку, Нову Кругляківку, Загризове, Новосергіївку, Копанки та частину Першотравневого. Тепер вони перебувають у "сірій зоні".

Незначні зміни були зафіксовані у Херсонській області, а саме біля селища Михайлівка. Певна частина територій навколо населеного пункту перейшла у "сіру зону".

На інших напрямках фронту змін зафіксовано не було.