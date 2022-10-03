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Украинские военные заняли Боровую: обновленная карта боевых действий

Фото: Украинские военные заняли Боровую (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 03 октября, украинским военным удалось занять поселок городского типа Боровая (Харьковская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты Deepstatemap.

В Харьковской области подразделения Вооруженных сил Украины вошли в поселок городского типа Боровая. Также военные смогли зайти в населенные пункты Подлиман и Бойни.

Российские оккупанты были вынуждены покинуть несколько населенных пунктов Харьковской области, а именно Новоплатоновку, Боровскую Андреевку, Зеленый Гай, Лозовую, Богуславку, Новую Кругляковку, Загрызово, Новосергеевку, Копанки и часть Первомайского. Теперь они находятся в "серой зоне".

Незначительные изменения были зафиксированы в Херсонской области, а именно у поселка Михайловка. Определенная часть территорий вокруг населённого пункта перешла в "серую зону".

В других направлениях фронта изменений зафиксировано не было.

Напомним, сегодня украинские военные вошли в Боровую под Изюмом.

Вчера стало известно, что украинские военные освободили село Торское в Донецкой области, что в 22 километрах от Кременной в Луганской области.

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