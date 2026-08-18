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Українські військові завдали ударів по складу боєприпасів та шести пунктів управління РФ

13:07 18.08.2026 Вт
2 хв
ЗСУ завдали ударів відразу по кількох важливих об'єктах російських військ
aimg Анастасія Никончук
Фото: ЗСУ (Генштаб ЗСУ)

Сили оборони України 17 серпня та в ніч на 18 серпня завдали ударів по кількох військових об'єктах російських військ. Серед уражених цілей – склад боєприпасів та пункти управління безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ у Telegram.

Російські військові об'єкти під ударом

У Генштабі повідомили, що українські підрозділи вразили склад боєприпасів у Карлівці на Донеччині. Крім того, під удари потрапили п'ять пунктів управління БПЛА російських військ.

Їх зафіксували в районах населених пунктів Устинка та Журавлівка Білгородської області РФ, а також Новоіванівка, Нове та Малі Щербаки у Запорізькій області.

Окремо українські військові вразили пункт управління російських окупантів у районі Тернів на Донеччині.

Удари по ключових цілях продовжуються

У Силах оборони наголосили, що робота з військових об'єктів противника триває. Удари спрямовані поразка ключових цілей російських військ.

Що ще відомо про нещодавні удари ЗСУ

У ніч проти 16 серпня Сили оборони України завдали удару по підприємству "Комбінат Каменський" у Кам'янськ-Шахтинському Ростовській області Росії.

Важливо уточнити, що Україна вперше задіяла британські ударні безпілотники для атак у глиб території Росії. За даними ЗМІ, ці системи вже близько півроку використовувалися для ударів по нафтопереробних підприємствах та інших об'єктів РФ.

Крім іншого, останніми днями російські війська продовжували спроби просування на різних напрямках фронту, проте не змогли досягти підтверджених успіхів.

За даними американських аналітиків, 15 та 16 серпня окупанти вели наступальні дії на півночі Сумської області, але просування на цій ділянці не зафіксували. ЗСУ вдало відбили спроби ворога із захоплення землі.

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Генштаб ЗСУЗбройні сили УкраїниВійна в Україні