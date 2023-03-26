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Українські артилеристи завершують навчання на САУ AS90 у Британії (фото)

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Британія, Неділя 26 березня 2023 14:00
Українські артилеристи завершують навчання на САУ AS90 у Британії (фото) Фото: українські артилеристи завершують навчання на САУ AS90 у Британії (defenceimagery.mod.uk)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Друга група українських артилеристів завершує навчання на 155-мм самохідній артилерійській установці AS90 у Великій Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

Навчання українських бійців на AS90 проходить в спеціалізованому закладі під контролем Королівської школи артилерії та проводиться офіцерами та солдатами Королівського артилерійського полку.

Зазначається, що понад тисяча британських військових бере участь у реалізації програми, яка здійснюється на об’єктах Міноборони Британії на північному заході, південному заході та південному сході країни.

Додамо, що AS90 - це гнучка, високоточна сучасна артилерійська система, яка забезпечує броньований захист свого екіпажу та одночасно дозволяє йому вражати цілі на великій відстані.

Нагадаємо, у Британії показали навчання українських бійців на танках Challenger 2.

До того ж, українські захисники проходять навчання на ЗРК Samp-T в Італії.

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