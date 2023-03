Міноборони Британії показало навчання українських військових на танках Challenger 2

"Велика Британія зобов'язалася надати 14 танків Challenger 2 і супутню амуніцію, щоб підтримати Україну в її битві, що триває, за свободу", - йдеться в повідомленні.

Members of Ukrainian Armed Forces are bein trained on UK's main battle tank.



