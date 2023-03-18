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Міноборони Британії показало навчання українських військових на танках Challenger 2

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Україна, Субота 18 березня 2023 14:56
Міноборони Британії показало навчання українських військових на танках Challenger 2 Фото: українські військові проходять навчання на танках Challenger 2 (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Військовослужбовці ЗСУ проходять підготовку на основному бойовому танку Великої Британії. Міноборони Британії показало процес навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії у Twitter .

"Велика Британія зобов'язалася надати 14 танків Challenger 2 і супутню амуніцію, щоб підтримати Україну в її битві, що триває, за свободу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 січня прем'єр Британії Ріші Сунак у розмові з президентом Володимиром Зеленським офіційно підтвердив, що надасть Україні Challenger 2.

Раніше британські військові показали роботу танків Challenger 2, які мають передати українській армії.

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