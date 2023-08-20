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Українські військові вже прибули в Данію для навчання на F-16, - Зеленський

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Данія, Неділя 20 серпня 2023 19:21
Українські військові вже прибули в Данію для навчання на F-16, - Зеленський Фото: український президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові вже прибули в Данію для навчання на американських винищувачах F-16.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну прес-конференцію з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

За словами президента, у українських військових в Данії вже починаються тренування.

"Ми разом спілкувалися сьогодні з нашими хлопцями та дівчатами, які навчаються і будуть тут працювати з F-16, а потім будуть працювати в нашому небі. Я був радий почути добрі слова від наших воїнів. Вони мотивовані, як і ми всі в Україні. Мотивовані перемагати", - розповів президент.

Український президент повідомив, що переговори з данським прем'єр-міністром вийшли "дуже конкретні, змістовні та сильні".

Українські військові вже прибули в Данію для навчання на F-16, - Зеленський

"Наші пілоти та інженери вже розпочали навчання в Данії. 19 літаків F-16 будуть надані нашій державі Данією. Працюємо над швидкістю підготовки. Окремо обговорили сьогодні й можливість розширення тренувальних місій. Алгоритм зрозумілий. Наша коаліція F-16 доводить свою ефективність", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Данії повідомила, що уряд Данії передасть Україні 19 американських винищувачів F-16.

F-16

Винищувачі F-16 необхідні Україні не лише для захисту від регулярних російських терористичних обстрілів, але й для того, щоб наші воїни змогли скласти конкуренцію російській авіації.

Нещодавно Сполучені Штати схвалили передачу Україні винищувачів F-16 із Данії та Нідерландів. За словами радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, Україна отримає літаки після завершення навчання пілотів.

Крім того, Нідерланди оголосили, що нададуть Україні 42 американських винищувачів.

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Володимир Зеленський F-16 Дания Війна Росії проти України
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