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Українські військові вже почали навчання на Patriot в США

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США, Вівторок 17 січня 2023 23:12
Українські військові вже почали навчання на Patriot в США Фото: українські військові навчаються керуванню ракетним комплексом Patriot у США (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Близько 100 українських військових розпочали курс підготовки на ракетному комплексі Patriot у США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Посилаючись на підтвердження Міністерства оборони США, агентство повідомляє, що "від 90 до 100 українців" прибули на військову базу у Форт-Сілл, штат Оклахома, і розпочали навчання роботі з ракетним комплексом Patriot.

"Форт-Сілл є базою Центру передового досвіду Fires, де армія США проводить навчання поводженню з Patriot, зокрема американських військових", - уточнює CNN.

За словами офіційних осіб Пентагона, навчання поводженню з передовою, але складною системою ППО великої дальності зазвичай займає кілька місяців. Проте поки незрозуміло, наскільки українські військові зможуть прискорити програму навчання.

"Ті самі інструктори, які викладають США, країнам-союзникам та країнам-партнерам, проводитимуть також українську підготовку", - йдеться в заяві бази.

Водночас РБК-Україна повідомляло, що міністр оборони України Олексій Резніков запевнив: представники США пообіцяли, що навчать українських офіцерів використовувати системи ППО Patriot за 10 тижнів.

Нагадаємо, вчора, 16 січня, стало відомо, що українські військові прибули до США для того, щоб розпочати навчання управлінню систем Patriot.

Також ми писали, що сьогодні, 17 січня, Нідерланди офіційно анонсували передачу Patriot Україні.

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