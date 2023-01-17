Українські військові вже почали навчання на Patriot в США

Близько 100 українських військових розпочали курс підготовки на ракетному комплексі Patriot у США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Посилаючись на підтвердження Міністерства оборони США, агентство повідомляє, що "від 90 до 100 українців" прибули на військову базу у Форт-Сілл, штат Оклахома, і розпочали навчання роботі з ракетним комплексом Patriot.

"Форт-Сілл є базою Центру передового досвіду Fires, де армія США проводить навчання поводженню з Patriot, зокрема американських військових", - уточнює CNN.

За словами офіційних осіб Пентагона, навчання поводженню з передовою, але складною системою ППО великої дальності зазвичай займає кілька місяців. Проте поки незрозуміло, наскільки українські військові зможуть прискорити програму навчання.

"Ті самі інструктори, які викладають США, країнам-союзникам та країнам-партнерам, проводитимуть також українську підготовку", - йдеться в заяві бази.