Украинские военные уже начали обучение на Patriot в США

Около 100 украинских военных приступили к курсу подготовки на ракетном комплексе Patriot в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Ссылаясь на подтверждение Министерства обороны США, агентство сообщает, что "от 90 до 100 украинцев" прибыли на военную базу в Форт-Силл, штат Оклахома, и приступили к обучению работе с ракетным комплексом Patriot.

"Форт-Силл является базой Центра передового опыта Fires, где армия США проводит обучение обращению с Patriot, в том числе американскими военными", - уточняет CNN.

По словам официальных лиц Пентагона, обучение обращению с передовой, но сложной системой ПВО большой дальности обычно занимает несколько месяцев. Однако пока неясно, насколько украинские военные смогут ускорить программу обучения.

"Те же инструкторы, которые преподают США, странам-союзникам и странам-партнерам, будут проводить также украинскую подготовку", - говорится в заявлении базы.