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Украинские военные уже начали обучение на Patriot в США

Новина українською →
США, Вторник 17 января 2023 23:12
Украинские военные уже начали обучение на Patriot в США Фото: украинские военные учатся управлению ракетным комплексом Patriot в США (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Около 100 украинских военных приступили к курсу подготовки на ракетном комплексе Patriot в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Ссылаясь на подтверждение Министерства обороны США, агентство сообщает, что "от 90 до 100 украинцев" прибыли на военную базу в Форт-Силл, штат Оклахома, и приступили к обучению работе с ракетным комплексом Patriot.

"Форт-Силл является базой Центра передового опыта Fires, где армия США проводит обучение обращению с Patriot, в том числе американскими военными", - уточняет CNN.

По словам официальных лиц Пентагона, обучение обращению с передовой, но сложной системой ПВО большой дальности обычно занимает несколько месяцев. Однако пока неясно, насколько украинские военные смогут ускорить программу обучения.

"Те же инструкторы, которые преподают США, странам-союзникам и странам-партнерам, будут проводить также украинскую подготовку", - говорится в заявлении базы.

В то же время, РБК-Украина сообщало, что министр обороны Украины Алексей Резников заверил: представители США пообещали, что научат украинских офицеров использовать системы ПВО Patriot за 10 недель.

Напомним, вчера, 16 января, стало известно, что украинские военные прибыли в США для того, чтобы начать обучение управлению системой Patriot.

Также мы писали, что сегодня, 17 января, Нидерланды официально анонсировали передачу Patriot Украине.

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