Втрати РФ

Нещодавно втрат противнику завдали бійці окремого загону Центру спеціального призначення Нацгвардії "Крила Омеги". На одному із ключових напрямків фронту оператори ударних дронів знищили гаубицю та засоби зв’язку противника.

ЗСУ також знищили російський танк Т-72 "Урал" на Покровському напрямку. Удар був завданий з допомогою дрона Nemesis, що вивело танк з ладу.

Українські FPV-дрони знищили вогневі позиції та укриття з російськими солдатами на Покровському напрямку, попри намагання російської армії заховатися від українських воїнів.

В результаті ефективної роботи безпілотних літальних апаратів підрозділу "Ivan Franko Group" на Донеччині було знищено значну кількість техніки противника, зокрема, самохідну артилерійську установку (САУ), дві гаубиці Д-30 та кілька одиниць автотранспорту.

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