Украинские военные впервые уничтожили вражеский локомотив (видео)

Украинские военные впервые уничтожили российский локомотив. Видео с моментом удара показали в ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 152 отдельную егерскую бригаду.
Украинские защитники продолжают выполнять боевые задачи на фронте, уничтожая вражескую технику и инфраструктуру.
Воины 152-й отдельной егерской бригады ВСУ впервые уничтожили российский локомотив, который использовался для перемещения военной техники и грузов на оккупированных территориях.
На кадрах видео защитники дроном поразили стратегически важный транспортный объект противника.
Это является важным этапом в уничтожении логистических маршрутов, которые Россия использует для снабжения своих войск на территориях Украины.
Локомотив имеет важное значение для армии агрессора, поскольку обеспечивает доставку военных материалов, боеприпасов и техники. Уничтожение этого объекта серьезно усложняет снабжение на передовой.
Недавно потери противнику нанесли бойцы отдельного отряда Центра специального назначения Нацгвардии "Крылья Омеги". На одном из ключевых направлений фронта операторы ударных дронов уничтожили гаубицу и средства связи противника.
ВСУ также уничтожили российский танк Т-72 "Урал" на Покровском направлении. Удар был нанесен с помощью дрона Nemesis, что вывело танк из строя.
Украинские FPV-дроны уничтожили огневые позиции и укрытия с российскими солдатами на Покровском направлении, несмотря на попытки российской армии спрятаться от украинских воинов.
В результате эффективной работы беспилотных летательных аппаратов подразделения "Ivan Franko Group" в Донецкой области было уничтожено значительное количество техники противника, в частности, самоходную артиллерийскую установку (САУ), две гаубицы Д-30 и несколько единиц автотранспорта.
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