Потери РФ

Недавно потери противнику нанесли бойцы отдельного отряда Центра специального назначения Нацгвардии "Крылья Омеги". На одном из ключевых направлений фронта операторы ударных дронов уничтожили гаубицу и средства связи противника.

ВСУ также уничтожили российский танк Т-72 "Урал" на Покровском направлении. Удар был нанесен с помощью дрона Nemesis, что вывело танк из строя.

Украинские FPV-дроны уничтожили огневые позиции и укрытия с российскими солдатами на Покровском направлении, несмотря на попытки российской армии спрятаться от украинских воинов.

В результате эффективной работы беспилотных летательных аппаратов подразделения "Ivan Franko Group" в Донецкой области было уничтожено значительное количество техники противника, в частности, самоходную артиллерийскую установку (САУ), две гаубицы Д-30 и несколько единиц автотранспорта.

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