Українські військові вперше знищили ворожий локомотив (відео)

Українські військові вперше знищили російський локомотив. Відео з моментом удару показали у ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 152 окрему єгерську бригаду.

Локомотив має важливе значення для армії агресора, оскільки забезпечує доставку військових матеріалів, боєприпасів та техніки. Знищення цього об'єкта серйозно ускладнює постачання на передовій.

Це є важливим етапом у знищенні логістичних маршрутів, які Росія використовує для постачання своїх військ на територіях України.

На кадрах відео захисники дроном уразили стратегічно важливий транспортний об'єкт противника.

Воїни 152-ї окремої єгерської бригади ЗСУ вперше знищили російський локомотив, що використовувався для переміщення військової техніки та вантажів на окупованих територіях.

Українські захисники продовжують виконувати бойові завдання на фронті, знищуючи ворожу техніку та інфраструктуру.

Втрати РФ

Нещодавно втрат противнику завдали бійці окремого загону Центру спеціального призначення Нацгвардії "Крила Омеги". На одному із ключових напрямків фронту оператори ударних дронів знищили гаубицю та засоби зв’язку противника.

ЗСУ також знищили російський танк Т-72 "Урал" на Покровському напрямку. Удар був завданий з допомогою дрона Nemesis, що вивело танк з ладу.

Українські FPV-дрони знищили вогневі позиції та укриття з російськими солдатами на Покровському напрямку, попри намагання російської армії заховатися від українських воїнів.

В результаті ефективної роботи безпілотних літальних апаратів підрозділу "Ivan Franko Group" на Донеччині було знищено значну кількість техніки противника, зокрема, самохідну артилерійську установку (САУ), дві гаубиці Д-30 та кілька одиниць автотранспорту.

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