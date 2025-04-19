Украинские военные впервые уничтожили вражеский локомотив (видео)

Украинские военные впервые уничтожили российский локомотив. Видео с моментом удара показали в ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 152 отдельную егерскую бригаду.

Локомотив имеет важное значение для армии агрессора, поскольку обеспечивает доставку военных материалов, боеприпасов и техники. Уничтожение этого объекта серьезно усложняет снабжение на передовой.

Это является важным этапом в уничтожении логистических маршрутов, которые Россия использует для снабжения своих войск на территориях Украины.

На кадрах видео защитники дроном поразили стратегически важный транспортный объект противника.

Воины 152-й отдельной егерской бригады ВСУ впервые уничтожили российский локомотив, который использовался для перемещения военной техники и грузов на оккупированных территориях.

Украинские защитники продолжают выполнять боевые задачи на фронте, уничтожая вражескую технику и инфраструктуру.

Потери РФ

Недавно потери противнику нанесли бойцы отдельного отряда Центра специального назначения Нацгвардии "Крылья Омеги". На одном из ключевых направлений фронта операторы ударных дронов уничтожили гаубицу и средства связи противника.

ВСУ также уничтожили российский танк Т-72 "Урал" на Покровском направлении. Удар был нанесен с помощью дрона Nemesis, что вывело танк из строя.

Украинские FPV-дроны уничтожили огневые позиции и укрытия с российскими солдатами на Покровском направлении, несмотря на попытки российской армии спрятаться от украинских воинов.

В результате эффективной работы беспилотных летательных аппаратов подразделения "Ivan Franko Group" в Донецкой области было уничтожено значительное количество техники противника, в частности, самоходную артиллерийскую установку (САУ), две гаубицы Д-30 и несколько единиц автотранспорта.

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