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Українські військові вперше знищили рідкісну російську "Свет-КУ" у тилу ворога (відео)

Понеділок 28 серпня 2023 16:54
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Українські військові вперше знищили рідкісну російську "Свет-КУ" у тилу ворога (відео) Ілюстративне фото: українські військові вперше знищили рідкісну російську "Свет-КУ" у тилу ворога (росЗМІ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові вперше знищили рідкісний російський комплекс радіоелектронної боротьби "Свет-КУ" у тилу ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра зі стратегічних галузей промисловості Ярослава "Локі" Олійника.

За його словами, "Свет-КУ" в Україні помічали тричі - у 2016, 2020 та 2021 роках на території тимчасово окупованої Луганської області.

При цьому цього разу комплекс виявили в тилу ворога, де росіяни не очікували, що його знайдуть.

Олійник додав, що це перше зафіксоване знищення "Свет-КУ".

"Свет-КУ"

РБ-636 "Свет-КУ" був прийнятий на озброєння російської армії у 2012 році. Він призначений для оцінки електромагнітного оточення, пошуку, виявлення, та експрес-аналізу радіовипромінювання. Комплекс також може стежити за ситуацією та захищати дані від витоків з технічних каналів бездротового зв'язку.

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка розкрила деталі операцій в окупованій Запорізькій області. Так, внаслідок дій ГУР постраждав так званий заступник голови окупаційної адміністрації Олександр Реймер та група росіян.

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