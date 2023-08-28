Українські військові вперше знищили рідкісну російську "Свет-КУ" у тилу ворога (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра зі стратегічних галузей промисловості Ярослава "Локі" Олійника .

За його словами, "Свет-КУ" в Україні помічали тричі - у 2016, 2020 та 2021 роках на території тимчасово окупованої Луганської області.

При цьому цього разу комплекс виявили в тилу ворога, де росіяни не очікували, що його знайдуть.

A rare find, named the RB636 Sveet-KU, was adopted in 2012. In Ukraine, it was spotted three times, in 2016, 2020 and 2021 in the occupied Luhansk region. This time it was discovered behind enemy lines, where russians did not expect to find. This is the first recorded destruction pic.twitter.com/xvg0Q1Lrkl — Локі (@yaroslav_loki) August 28, 2023

Олійник додав, що це перше зафіксоване знищення "Свет-КУ".

"Свет-КУ"

РБ-636 "Свет-КУ" був прийнятий на озброєння російської армії у 2012 році. Він призначений для оцінки електромагнітного оточення, пошуку, виявлення, та експрес-аналізу радіовипромінювання. Комплекс також може стежити за ситуацією та захищати дані від витоків з технічних каналів бездротового зв'язку.

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка розкрила деталі операцій в окупованій Запорізькій області. Так, внаслідок дій ГУР постраждав так званий заступник голови окупаційної адміністрації Олександр Реймер та група росіян.

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