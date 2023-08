Українські військові вперше знищили рідкісну російську "Свет-КУ" у тилу ворога (відео)

За його словами, "Свет-КУ" в Україні помічали тричі - у 2016, 2020 та 2021 роках на території тимчасово окупованої Луганської області.

При цьому цього разу комплекс виявили в тилу ворога, де росіяни не очікували, що його знайдуть.

A rare find, named the RB636 Sveet-KU, was adopted in 2012. In Ukraine, it was spotted three times, in 2016, 2020 and 2021 in the occupied Luhansk region. This time it was discovered behind enemy lines, where russians did not expect to find. This is the first recorded destruction pic.twitter.com/xvg0Q1Lrkl