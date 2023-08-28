Украинские военные впервые уничтожили редкую российскую "Свет-КУ" в тылу врага (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра по стратегическим отраслям промышленности Ярослава "Локи" Олейника .

По его словам, "Свет-КУ" в Украине видели трижды - в 2016, 2020 и 2021 годах на территории временно оккупированной Луганской области.

При этом на этот раз комплекс обнаружили в тылу врага, где россияне не ожидали, что его найдут.

A rare find, named the RB636 Sveet-KU, was adopted in 2012. In Ukraine, it was spotted three times, in 2016, 2020 and 2021 in the occupied Luhansk region. This time it was discovered behind enemy lines, where russians did not expect to find. This is the first recorded destruction pic.twitter.com/xvg0Q1Lrkl — Локі (@yaroslav_loki) August 28, 2023

Олейник добавил, что это первое зафиксированное уничтожение "Свет-КУ".

"Мир-КУ"

РБ-636 "Свет-КУ" был принят на вооружение российской армии в 2012 году. Он предназначен для оценки электромагнитного окружения, поиска, обнаружения и экспресс-анализа радиоизлучения. Комплекс может следить за ситуацией и защищать данные от утечек из технических каналов беспроводной связи.

Напомним, недавно украинская разведка раскрыла детали операций в оккупированной Запорожской области. Так, в результате действий ГУР пострадал так называемый заместитель главы оккупационной администрации Александр Реймер и группа россиян.

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