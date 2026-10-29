Українські військові вперше провели бойову операцію з НРК на автопілоті (відео)

Українські військові вперше провели бойову операцію з наземним роботизованим комплексом, що рухався на автопілоті. Відомо, що дрон подолав близько 20 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу полку безпілотних систем "Лава".

"Ми вперше в реальних бойових умовах провели автономну місію НРК завдяки інтеграції машини з ШІ. Майже 20 км без оператора – і це тільки початок. "Лава" рулить навіть без водіїв", - йдеться у повідомленні.

Військові також зазначають, що перед виїздом майбутній маршрут НРК просканували лазерним сенсором і створили його тривимірну модель. Далі наземний дрон рухався за цією моделлю, а камери допомагали розпізнавати дорогу, узбіччя та перешкоди. Програмне рішення розробляє Apex AI.

При цьому під час виконання місії оператор контролював рух НРК: він міг коригувати маршрут, задавати швидкість і втручатися за потреби. Наступним кроком у підрозділі називають евакуаційні місії.

Раніше повідомлялось, що час операції "Вівальді" Третій армійський корпус вперше застосував наземні роботизовані комплекси для штурму російських позицій.