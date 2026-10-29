Військові зможуть купувати дрони-амфібії через Brave1 Market: що про них відомо

На платформі Brave1 Market відтепер військові можуть купувати НРК-амфібії. Для них Brave1 створив окрему категорію, де вже представлені перші три вироби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

Зазначається, що асортимент буде розширюватися. Згодом військові підрозділи зможуть замовляти ці комплекси за програмою єБали.

Як НРК-амфібії змінюють фронтову логістику

Амфібійні НРК – це новий клас роботів, що розширює можливості наземних операцій. Річки, канали й болотисті ділянки можуть ускладнити або повністю перекрити шлях до позицій. Через це доставити військовим провізію і боєкомплект буває непросто.

Наземні дрони-амфібії – удосконалені логістичні роботи. Вони зберігають високу прохідність на суші й за лічені секунди переходять у режим руху водою, щоб продовжувати маршрут там, де звичайному наземному дрону довелося б зупинитися.

Ще в червні 2026 року Brave1 запустив окремий грантовий напрям "НРК-амфібії". Завдяки постійному зворотному звʼязку від військових українські розробники удосконалюють свої інновації під реалії фронту.

Ефективність технології вже доведена на полі бою. Нещодавно військовослужбовці підрозділу Alter Ego 93-ї ОМБр провели першу в історії бойову місію на роботі-амфібії. Комплекс подолав надскладний маршрут – понад 40 км сушею та водою, і успішно доправив провізію і боєкомплект на позиції.

Застосування НРК на фронті

Нагадаємо, використання наземних роботизованих комплексів стає дедалі поширенішою практикою на фронті. Українські військові застосовують НРК для ударів по позиціях противника, логістиці та інших цілях.

Під час операції "Вівальді" Третій армійський корпус вперше застосував наземні роботизовані комплекси для штурму російських позицій.