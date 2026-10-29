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Украинские военные впервые провели боевую операцию с НРК на автопилоте (видео)

12:18 29.10.2026 Чт
2 мин
aimg Константин Широкун
Украинские военные впервые провели боевую операцию с НРК на автопилоте (видео) Фото: военные впервые провели боевую операцию с НРК на автопилоте (militarnyi.com)
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Украинские военные впервые провели боевую операцию с наземным роботизированным комплексом, двигавшимся на автопилоте. Известно, что дрон преодолел около 20 километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полка беспилотных систем "Лава".

"Мы впервые в реальных боевых условиях провели автономную миссию НРК благодаря интеграции машины с ИИ. Почти 20 км без оператора – и это только начало. "Лава" рулит даже без водителей", - говорится в сообщении.

Военные также отмечают, что перед выездом будущий маршрут НРК был просканирован лазерным сенсором и создан его трехмерная модель. Далее наземный дрон двигался по этой модели, а камеры помогали распознавать дорогу, обочину и препятствия. Программное решение разрабатывает Apex AI.

При этом во время выполнения миссии оператор контролировал движение НРК: он мог корректировать маршрут, задавать скорость и вмешиваться при необходимости. Следующим шагом в подразделении называют эвакуационные миссии.

Ранее сообщалось, что в ходе операции "Вивальди" Третий армейский корпус впервые применил наземные роботизированные комплексы для штурма российских позиций.

Кроме того, Третий армейский корпус испытал десантирование НРК из тяжелых бомберов "Грифон" и начал использовать роботизированные комплексы для ударов по позициям и логистике в 15 км от линии фронта.

Также мы писали, что на платформе Brave1 Market теперь военные могут покупать НРК-амфибии. Для них Brave1 создал отдельную категорию, где уже представлены первые три изделия.

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