Українські військові влучно розбомбили місце, де базується один зі штабів росіян (перехоплення)

Російській військовослужбовець поскаржився у телефонній розмові зі знайомою, що ЗСУ влучно поцілили в місце базування його командування.

За його словами, українські військові прямим потраплянням влучили в місце, де сидить ротний з поварами та всім штабом. В результаті цього було повністю знищенно штаб. Росіянин розповів, що від обстрілу навіть автомати перетворились у решето.

Однак він зауважив, що на момент обстрілу в імпровізованому штабі не було нікого з людей, що і врятувало його.

Потім він розповів про те, що йому і його товаришам не порахували бойові виплати. Він сказав, що через це почуває себе не комфортно.