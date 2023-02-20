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Украинские военные метко разбомбили место, где базируется один из штабов россиян (перехват)

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Украина, Понедельник 20 февраля 2023 19:35
Украинские военные метко разбомбили место, где базируется один из штабов россиян (перехват) Фото: украинские военные метко разбомбили место, где базируется один из штабов россиян (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российский военнослужащий пожаловался в телефонном разговоре со знакомой, что ВСУ метко попали в место его командования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

По его словам, украинские военные прямым попаданием попали в место, где сидит ротный с поварами и всем штабом. В результате этого был полностью уничтожен штаб. Россиянин рассказал, что от обстрела даже автоматы превратились в решето.

Однако он заметил, что на момент обстрела в импровизированном штабе не было никого из людей, что спасло его.

Затем он рассказал о том, что ему и его товарищам не сочли боевые выплаты. Он сказал, что из-за этого чувствует себя не комфортно.

Напомним, что большинство российских военных хотят покинуть армию, однако боятся это сделать из-за мобилизации, которая продолжается на территории государства-агрессора.

Россиянин пожаловался своему другу на то, что их позиции по танкам обстреливают другие оккупанты.

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