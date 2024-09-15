Українські військові влаштували росіянам "катастрофу" на Харківському напрямку

Українські військові влаштували катастрофічну ситуацію для окупантів у районі Липців та Глибокого. У цьому їм допомогли дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОТУ "Харків" .

"В районі сіл Глибоке та Липці для російських окупантів склалась катастрофічна ситуація внаслідок надзвичайно високої активності українських операторів дронів", - йдеться у повідомленні.

За словами військових живими та цілими звідси в них є шанси вибратись тільки назад в РФ або в полон.

Ситуація на Харківському напрямку

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною.

В районі населеного пункту Глибоке противник провів евакуаційні заходи, здійснює поодиноке переміщення особового складу з метою поповнення поточного некомплекту на передових позиціях.

Неподалік Лукʼянців противник налагоджує систему зв’язку , провів заходи логістичного забезпечення.

У Вовчанську противник посилив повітряну розвідку з метою виявлення підрозділів Сил оборони України. Проводить заходи евакуації санітарних втрат та логістичного забезпечення.

В районі населеного пункту Тихе здійснив евакуацію санітарних втрат та провів заведення особового складу на передові позиції.

