Українські військові влаштували росіянам "катастрофу" на Харківському напрямку
Українські військові влаштували катастрофічну ситуацію для окупантів у районі Липців та Глибокого. У цьому їм допомогли дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОТУ "Харків".
"В районі сіл Глибоке та Липці для російських окупантів склалась катастрофічна ситуація внаслідок надзвичайно високої активності українських операторів дронів", - йдеться у повідомленні.
За словами військових живими та цілими звідси в них є шанси вибратись тільки назад в РФ або в полон.
Ситуація на Харківському напрямку
Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною.
В районі населеного пункту Глибоке противник провів евакуаційні заходи, здійснює поодиноке переміщення особового складу з метою поповнення поточного некомплекту на передових позиціях.
Неподалік Лукʼянців противник налагоджує систему зв’язку , провів заходи логістичного забезпечення.
У Вовчанську противник посилив повітряну розвідку з метою виявлення підрозділів Сил оборони України. Проводить заходи евакуації санітарних втрат та логістичного забезпечення.
В районі населеного пункту Тихе здійснив евакуацію санітарних втрат та провів заведення особового складу на передові позиції.
Втрати РФ на Харківському напрямку
Втрати ворога за минулу добу склали 99 військових. Також на цьому напрямку РФ втратила знищеними та пошкодженими 83 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема - 2 бойові броньовані машини, 5 артилерійських систем, система ППО, 7 автомобілів, 2 одиниці спеціальної техніки, 66 БПЛА.
Крім того знищено 36 укриттів для особового складу, 1 місце зберігання боєприпасів, 4 стартові майданчики запуску БПЛА.
Для порівняння, за добу 14 вересня росіяни втратили на фронті 1170 солдатів, 20 ББМ і 23 артилерійські системи.
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