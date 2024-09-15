Украинские военные устроили россиянам "катастрофу" на Харьковском направлении
Украинские военные устроили катастрофическую ситуацию для оккупантов в районе Липцев и Глубокого. В этом им помогли дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОТГ "Харьков".
"В районе сел Глубокое и Липцы для российских оккупантов сложилась катастрофическая ситуация в результате чрезвычайно высокой активности украинских операторов дронов", - говорится в сообщении.
По словам военных живыми и целыми отсюда у них есть шансы выбраться только обратно в РФ или в плен.
Ситуация на Харьковском направлении
Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной.
В районе населенного пункта Глубокое противник провел эвакуационные мероприятия, осуществляет единичное перемещение личного состава с целью пополнения текущего некомплекта на передовых позициях.
Недалеко от Лукьянцев противник налаживает систему связи, провел мероприятия логистического обеспечения.
В Волчанске противник усилил воздушную разведку с целью выявления подразделений сил обороны Украины. Проводит мероприятия по эвакуации санитарных потерь и логистического обеспечения.
В районе населенного пункта Тихое провел эвакуацию санитарных потерь и провел заведение личного состава на передовые позиции.
Потери РФ на Харьковском направлении
Потери врага за минувшие сутки составили 99 военных. Также на этом направлении РФ потеряла уничтоженными и поврежденными 83 единицы вооружения и военной техники, в частности - 2 боевые бронированные машины, 5 артиллерийских систем, система ПВО, 7 автомобилей, 2 единицы специальной техники, 66 БПЛА.
Кроме того, уничтожено 36 укрытий для личного состава, 1 место хранения боеприпасов, 4 стартовые площадки запуска БПЛА.
Для сравнения, за сутки 14 сентября россияне потеряли на фронте 1170 солдат, 20 ББМ и 23 артиллерийские системы.
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