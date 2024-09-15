За добу армія РФ втратила на війні близько 1200 солдат, засіб ППО і 85 БпЛА, - Генштаб
Фото: росіяни за добу втратили на війні рекордну кількість безпілотників (Getty Images)
За останню добу з 14 на 15 вересня, росіяни втратили на фронті 1170 солдатів, 20 ББМ і 23 артилерійські системи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 633 800 (+1170) осіб ліквідовано;
- танків - 8680 (+6) од.;
- бойових броньованих машин - 17 063 (+20) од.;
- артилерійських систем - 18 109 (+23) од.;
- РСЗВ - 1186 од.;
- засоби ППО - 947 (+1) од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 328 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 15 234 (+85) од.;
- крилатих ракет - 2592 (+1) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 24 684 (+53) од.;
- спеціальної техніки - 3084 од.
Нагадаємо, за даними ISW, Збройні сили просуваються у Курській області, натомість росіяни мають успіх у Донецькій області.
Зокрема, війська агресора найбільше атакують на Курахівському і Покровському напрямках.
Боєприпаси КНДР створюють серйозну проблему для Сил оборони України на полі бою.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.