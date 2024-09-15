За добу армія РФ втратила на війні близько 1200 солдат, засіб ППО і 85 БпЛА, - Генштаб

Фото: росіяни за добу втратили на війні рекордну кількість безпілотників (Getty Images)

За останню добу з 14 на 15 вересня, росіяни втратили на фронті 1170 солдатів, 20 ББМ і 23 артилерійські системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.