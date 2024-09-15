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За добу армія РФ втратила на війні близько 1200 солдат, засіб ППО і 85 БпЛА, - Генштаб

Неділя 15 вересня 2024 08:04
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За добу армія РФ втратила на війні близько 1200 солдат, засіб ППО і 85 БпЛА, - Генштаб Фото: росіяни за добу втратили на війні рекордну кількість безпілотників (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 14 на 15 вересня, росіяни втратили на фронті 1170 солдатів, 20 ББМ і 23 артилерійські системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 633 800 (+1170) осіб ліквідовано;
  • танків - 8680 (+6) од.;
  • бойових броньованих машин - 17 063 (+20) од.;
  • артилерійських систем - 18 109 (+23) од.;
  • РСЗВ - 1186 од.;
  • засоби ППО - 947 (+1) од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 328 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 15 234 (+85) од.;
  • крилатих ракет - 2592 (+1) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 24 684 (+53) од.;
  • спеціальної техніки - 3084 од.

За добу армія РФ втратила на війні близько 1200 солдат, засіб ППО і 85 БпЛА, - Генштаб

Нагадаємо, за даними ISW, Збройні сили просуваються у Курській області, натомість росіяни мають успіх у Донецькій області.

Зокрема, війська агресора найбільше атакують на Курахівському і Покровському напрямках.

Боєприпаси КНДР створюють серйозну проблему для Сил оборони України на полі бою.

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