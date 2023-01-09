Как морозы могут повлиять на бои за Соледар: ответ Череватого
В ближайшее время украинские военные ожидают, что российские оккупанты активизируют наступательные действия в районе Соледара Донецкой области. Этому явно способствует морозная погода.
Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, передает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий в эфире телемарафона.
"Морозная погода, если продолжится, позволит использование тяжелой техники типа танков, БМП и БТРов. Следовательно, будут возможны контрнаступательные действия", - рассказал он,
По словам Череватого, в таком случае, какая сторона лучше подготовится, подготовит личный состав, разработает оперативные планы, будет иметь преимущество.
"Предыдущие все операции показали, что мы пытались всегда подготовиться лучше врага. У нас выхода просто нет, мы воюем за свою землю", - добавил военный.
Как сообщалось, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр буквально вчера 8 января заявила, что на Донбассе ситуация сложная. Российские оккупанты всеми возможными способами пытаются выйти на границы Донецкой области или одержать какую-то "победу", захватив хотя бы какой-нибудь населенный пункт.
При этом российские войска "проседают" на участке фронта вблизи Кременной Луганской области. Поэтому оккупанты перекидывают силы из Бахмутского направления.
Напомним, британская разведка считает, что прорыв ВСУ возле Кременной может стать угрозой для оккупантов на Бахмутском направлении.
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