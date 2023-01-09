Как морозы могут повлиять на бои за Соледар: ответ Череватого

Фото: украинские военные не исключили контрнаступление в районе Соледара (GettyImages)

В ближайшее время украинские военные ожидают, что российские оккупанты активизируют наступательные действия в районе Соледара Донецкой области. Этому явно способствует морозная погода.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, передает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий в эфире телемарафона.