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Українські військові відбили ворожі штурми "вагнерівців" та завдали їм втрат під Бахмутом

Ілюстративне фото: українські військові відбили ворожі штурми "вагнерівців" та завдали їм втрат під Бахмутом (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники відбили два ворожі штурми найманців ПВК "Вагнера" у районі Бахмуту. Як наслідок, загарбників поменшало на 8 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

"Упродовж дня між прикордонниками та вагнерівцями тривало протистояння в одній з промзон Бахмута. Для підтримки атаки штурмовики застосовували артилерію", - сказано у повідомлення.

Незважаючи на постійні обстріли бійці Держприкордонслужби відбили два ворожі штурми, внаслідок чого 8 росіян ліквідовано, стільки ж зазнали поранень.

Нагадаємо, бійці ССО за декілька днів знищили роту окупантів та "Орлан-10" у Бахмуті.

До того ж, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначав, що наші захисники мають тримати Бахмут стільки, скільки зможуть фізично. Оскільки якщо місто паде, наступними будуть й інші населені пункти.

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БахмутГосударственная пограничная служба