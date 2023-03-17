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Бійці ССО за кілька днів знищили роту росіян та БПЛА у Бахмуті (відео)

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Україна, П'ятниця 17 березня 2023 08:20
Бійці ССО за кілька днів знищили роту росіян та БПЛА у Бахмуті (відео) Фото: бійці ССО за кілька днів знищили роту росіян та БПЛА у Бахмуті (t.me/edelweiss10tg)
Автор: Наталія Гурковська

Бійці сил спеціальних операцій знищили роту російських окупантів та безпілотник "Орлан-10" у Бахмуті Донецької області. Бої за місто продовжуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил спеціальних операцій ЗСУ.

"Один з підрозділів за декілька днів боїв на цьому напрямку відмінусували щонайменше роту противника та БПЛА "Орлан-10", - йдеться в повідомленні.

За даними Інституту вивчення війни, російський наступ на Бахмут, ймовірно, досягає кульмінації, а у Запорізькій області загарбники готуються до українського контрнаступу.

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Донецька область Бахмут
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