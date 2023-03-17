Бійці ССО за кілька днів знищили роту росіян та БПЛА у Бахмуті (відео)

Фото: бійці ССО за кілька днів знищили роту росіян та БПЛА у Бахмуті (t.me/edelweiss10tg)

Бійці сил спеціальних операцій знищили роту російських окупантів та безпілотник "Орлан-10" у Бахмуті Донецької області. Бої за місто продовжуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил спеціальних операцій ЗСУ.

"Один з підрозділів за декілька днів боїв на цьому напрямку відмінусували щонайменше роту противника та БПЛА "Орлан-10", - йдеться в повідомленні.