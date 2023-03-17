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Украинские военные отбили вражеские штурмы "вагнеровцев" и нанесли им потери под Бахмутом

Иллюстративное фото: украинские военные отразили вражеские штурмы "вагнеровцев" и нанесли им потери под Бахмутом (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники отбили два вражеских штурма наемников ВЧК "Вагнера" в районе Бахмута. Как следствие, захватчиков стало меньше на 8 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

"В течение дня между пограничниками и вагнеровцами продолжалось противостояние в одной из промзон Бахмута. Для поддержки атаки штурмовики применяли артиллерию", - говорится в сообщении.

Несмотря на постоянные обстрелы бойцы Госпогранслужбы отбили два вражеских штурма, в результате чего 8 россиян ликвидированы, столько же получили ранения.

Напомним, бойцы ССО за несколько дней уничтожили роту оккупантов и "Орлан-10" в Бахмуте.

К тому же министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что наши защитники должны держать Бахмут столько, сколько смогут физически. Поскольку если город падет, следующими будут и другие населенные пункты.

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БахмутГосударственная пограничная служба