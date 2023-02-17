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Українські військові відбили атаки біля двох сіл у Харківській області

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Харків, П'ятниця 17 лютого 2023 09:30
Українські військові відбили атаки біля двох сіл у Харківській області Фото: ЗСУ відбили атаки російських окупантів біля двох сіл у Куп'янському районі Харківської області (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові відбили атаки російських окупантів біля двох сіл у Куп'янському районі Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських загарбників у районах населених пунктів Гряниківка і Синьківка", - розповів він.

Крім того, за словами очільника регіону, ворожих обстрілів зазнали райони щонайменше 12 населених пунктів. Зокрема, Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ, Гряниківка та ін.

"У Вовчанську ворог застосовував і бойову авіацію, і артилерію. У Куп’янську обстрілами пошкоджені приватні домоволодіння, гаражі, та автомобіль. Сталися пожежі",- додав Синєгубов.

Також у смт. Великий Бурлук через обстріли 44-річна жінка отримала поранення, госпіталізована у стані середньої тяжкості.

Як повідомлялося, російські війська посилюють свою присутність на лінії фронту. Тому не виключається можливість контрнаступу противника у Харківській області, але ЗСУ готові до такого сценарію.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Роман Світан в коментарі РБК-Україна не виключив, що під час нового наступу росіяни захочуть спробувати захопити частину Харківської області.

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