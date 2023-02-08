Синєгубов допустив контрнаступ РФ в Харківській області: наші бійці підготовлені

Російські війська посилюють свою присутність на лінії фронту. Тому не виключається можливість контрнаступу противника в Харківській області, але ЗСУ готові до такого сценарію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що по Куп'янському напрямку в регіоні проходить лінія фронту і ворог постійно намагається атакувати, але зазнає втрат і відступає на раніше зайняті позиції.

"Дійсно, ми чуємо інформацію про спроби повторного наступу на місто Харків, на населені пункти Харківської області. Ми до цього готові, наші ЗСУ сильні і готові реагувати на будь-які спроби ворога подібного характеру", - заявив Синєгубов.

За його словами, російські війська посилюють свою присутність на лінії фронту.

"Це Куп'янський, Дворічанський напрямок, а також і в напрямку Кремінної. Ми це бачимо, на меті ворога не дати ЗСУ просунутися вперед. Там ідуть певні маневри і ми не включаємо дійсно спроби контрнаступу з боку ворога. Однак наші бійці повністю до цього підготовлені", - зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Роман Світан в коментарі РБК-Україна не виключив, що під час нового наступу росіяни захочуть спробувати захопити частину Харківської області.

Додамо, раніше в американському Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що найбільш ймовірною ціллю російського наступу буде східна Україна, зокрема, можливо, й Харківська область.

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