Українські військові відбили 12 російських штурмів біля Мар’їнки: карти боїв ISW​​​​​​​

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Масютівки і не проводили наступальних операцій у районі Кремінної.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українські війська продовжують відбивати всі спроби наступу росіян поблизу Новоселівського, Торського, Білогорівки та Спірного.

Російські блогери стверджували, що війська РФ просунулися до Білогорівки з північного сходу та намагаються оточити українські сили в цьому районі і до Масютівки. ISW не бачила візуального підтвердження цьому.

Російські джерела заявили, що окупанти готують наступальні операції для захоплення Сіверська. Район Кремінної є одним із небагатьох уздовж лінії фронту, де російські війська продовжують регулярні наступальні операції, і, можливо, зосереджують можливості для атаки в цьому районі, щоб створити умови для потенційного наступу на Сіверськ.

Росіяни стверджували, що українські сили завдали удару з HIMARS по Алмазній у Луганській області, 28 травня. Геолокаційні кадри показали наслідки удару.

Бої у Донецькій області

Темп російських наступальних операцій у Бахмуті та його околицях, станом на 29 травня, залишається помітно низьким. Український Генштаб повідомив, що окупанти вели безуспішні наступальні дії на північний схід від Оріхово-Василівки та в напрямку Іванівського. Наступ на Бахмутському напрямку росіяни не здійснювали.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що російські регулярні формування продовжують контролювати позиції "вагнерівців" у самому Бахмуті, а також на флангах навколо міста. Вона додала, що українські сили зберігають позиції на південно-західній околиці міста Бахмут і не намагалися просуватися в цьому районі 28 і 29 травня, щоб визначити пріоритетність інших невизначених завдань.

Російський блогер стверджував, що ЗСУ досягли невизначених успіхів у напрямку Кліщіївки, а війська РФ атакували біля Хромового. Український Генштаб повідомив, що війська ЗСУ відбили 12 російських штурмів біля Мар’їнки.

Я к повідомляється, російські війська намагаються захопити опорні пункти українських взводів поблизу Авдіївки. 29 травня, російський блогер заявив, що окупанти вели штурм у напрямку Первомайського та Північного.

Також, російські війська здійснили обмежені наземні атаки на заході Донецької області. Генштаб України повідомив, що росіяни вели безуспішні наступальні дії поблизу Великої Новосілки.

29 травня, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що росіяни останнім часом активізували будівництво укріплень навколо Маріуполя та звозять у місто колоди для будівництва бліндажів. Він також заявив, що український удар по околицях Маріуполя, 28 травня, вбив 100 російських військовослужбовців, ще 40 поранив.

"Південна вісь"

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що на околицях Мелітополя Запорізької області російські війська продовжують будувати окопи, достатні для розміщення "техніки та братських могил". Він додав , що вони ховають техніку та живу силу в Богатирському лісі поблизу Мелітополя.

Російські джерела стверджували, що російські сили відбили обмежені українські розвідувальні операції на півдні України.