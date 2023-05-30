Украинские военные отбили 12 российских штурмов возле Марьинки: карты боев ISW​

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Масютовки и не проводили наступательных операций в районе Кременной.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что украинские войска продолжают отражать все попытки наступления россиян вблизи Новоселовского, Торского, Белогоровки и Спорного.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ продвинулись в Белогоровку с северо-востока и пытаются окружить украинские силы в этом районе и в Масютовку. ISW не видела визуального подтверждения этому.

Российские источники заявили, что оккупанты готовят наступательные операции для захвата Северска. Район Кременной является одним из немногих вдоль линии фронта, где российские войска продолжают регулярные наступательные операции и, возможно, сосредотачивают возможности для атаки в этом районе, чтобы создать условия для потенциального наступления на Северск.

Россияне утверждали, что украинские силы нанесли удар с HIMARS по Алмазной в Луганской области, 28 мая. Геолокационные кадры показали последствия удара.

Бои в Донецкой области

Темп российских наступательных операций в Бахмуте и их окрестностях по состоянию на 29 мая остается заметно низким. Украинский Генштаб сообщил, что оккупанты вели безуспешные наступательные действия к северо-востоку от Орехово-Василовки и в направлении Ивановского. Наступление на Бахмутском направлении россияне не совершали.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские регулярные формирования продолжают контролировать позиции "вагнеровцев" в самом Бахмуте, а также на флангах вокруг города. Она добавила, что украинские силы сохраняют позиции на юго-западной окраине города Бахмут и не пытались продвигаться в этом районе 28 и 29 мая, чтобы определить приоритетность других неопределенных задач.

Российский блогер утверждал, что ВСУ достигли неопределенных успехов в направлении Клищиевки, а войска РФ атаковали у Хромового. Украинский Генштаб сообщил, что войска ВСУ отразили 12 российских штурмов возле Марьинки.

Как сообщается, российские войска пытаются захватить опорные пункты украинских взводов вблизи Авдеевки. 29 мая, российский блоггер заявил, что оккупанты вели штурм в направлении Первомайского и Северного.

Также российские войска совершили ограниченные наземные атаки на западе Донецкой области. Генштаб Украины сообщил, что россияне вели безуспешные наступательные действия вблизи Великой Новоселки.

29 мая, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что россияне в последнее время активизировали строительство укреплений вокруг Мариуполя и свозят в город бревна для строительства блиндажей. Он также заявил, что украинский удар по окрестностям Мариуполя, 28 мая, убил 100 российских военнослужащих, еще 40 ранил.

"Южная ось"

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в окрестностях Мелитополя Запорожской области российские войска продолжают строить окопы, достаточные для размещения "техники и братских могил". Он добавил , что они прячут технику и живую силу в Богатырском лесу вблизи Мелитополя.

Российские источники утверждали, что российские силы отразили ограниченные украинские разведывательные операции на юге Украины.