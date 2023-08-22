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Українські військові з боєм увійшли в Роботине Запорізької області

Фото: українські військові увійшли в Роботине Запорізької області (t.me/annamaliar)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники увійшли в село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр.

"Воїни 47 бригади, яка з боєм увійшла у село Роботине, організували евакуацію мирних мешканців на БМП Бредлі", - написала вона.

 

Фото: українські військові увійшли в Роботине (t.me/annamaliar)

За її словами, українські військові виконують планову бойову роботу та знищують загарбників.

При цьому у відповідь окупанти безперервно обстрілюють Роботине з артилерії. Бої тривають.

Скріншот deepstatemap

Тим часом воїни 47 окремої механізованої бригади оприлюднили відео з Роботиного та евакуації жителів.

"Два місяці запеклих боїв й бійці нашої бригади за підтримки інших підрозділів прорвали багатоешелоновану лінію оборони окупантів", - зазначають вони.

Так, перше, що зробили військові - сповістили місцевих про необхідність терміново виїжджати, адже ворог цинічно продовжує стирати село з лиця землі. 

У більш безпечному місці медики оглянули цивільних та дали можливість подзвонити рідним.

Військові пообіцяли оприлюднити кадри безпосередньо з села Роботине пізніше задля безпеки наших бійців. Там досі тривають бої, а воїни закріплюються на досягнутих рубежах. 

Значення Роботиного

Зазначимо, що ще вчора у Міноборони повідомляли, що українські захисники мали успіх в напрямку південно-східніше Роботиного. Зазначалося, що там тривала планова бойова робота.

Роботине знаходиться за 80 км на південний схід від Запоріжжя, за 20 км від адміністративного центру громади в Токмаку та за 30 км від районного центру в Пологах. Через населений пункт проходить дорога територіального значення Т0408.

Село перебувало під російською окупацією з березня 2022 року. А з червня 2023 року українські військові почали штурмувати цей напрямок.

Військові експерти повідомляло, що Роботине є головною перешкодою на шляху до другої лінії оборони окупантів. Село є одним із ключових укріпрайонів росіян на відрізку між підконтрольним Оріховим та окупованим Токмаком, який вони перетворили на фортецю на шляху до ще одного важливого вузла - Мелітополя.

Більше про тактичне значення Роботиного та як може розвиватися контрнаступ після його звільнення, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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