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Українські військові увійшли до Милового Херсонської області

Фото: ЗСУ увійшли до Милового Херсонської області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Підрозділи збройних сил України увійшли до села Милове Бериславського району Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook спецпідрозділу "Карлсон".

"Село Милове пройдено. Прямуємо в Новокаїри! Далі більше", - йдеться у повідомленні на сторінці підрозділу.

Село Милове розташоване на березі Дніпра за двадцять кілометрів на північ від Берислава. Новокаїри – це сусіднє село у південному напрямку.

Раніше повідомляли, що українські військові встановили прапор у центрі села Качкарівка Бериславського району Херсонської області.

Крім того, раніше українські захисники повідомили про звільнення Снігурівки у Миколаївській області. Голова Миколаївської ОВ Віталій Кім зазначив, що Миколаїв уже почав готувати гуманітарну допомогу для населеного пункту.

Крім того, українські бійці змогли зайняти Василівку, Павлівку та Євгенівку Миколаївської області.

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Збройні сили УкраїниХерсонська областьВторгнення Росії до України