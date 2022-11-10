Украинские военные вошли в Мыловое Херсонской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook спецподразделения "Карлсон".

Село Миловое расположено на берегу Днепра в двадцати километрах к северу от Берислава. Новокаиры – это соседнее село в южном направлении.

"Село Мыловое пройдено. Следуем в Новокаиры! Дальше больше", - говорится в сообщении на странице подразделения.

Ранее сообщалось, что украинские военные установили флаг в центре села Качкаровка Бериславского района Херсонской области.

Кроме того, ранее украинские защитники сообщили об освобождении Снигиревки в Николаевской области. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что Николаев уже начал готовить гуманитарную помощь для населенного пункта.

Кроме того, украинские бойцы смогли занять Васильевку, Павловку и Евгеньевку Николаевской области.

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