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Украинские военные вошли в Мыловое Херсонской области

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Четверг 10 ноября 2022 21:18
Украинские военные вошли в Мыловое Херсонской области Фото: ВСУ вошли в Мыловое Херсонской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Подразделения вооруженных сил Украины вошли в село Мыловое Бериславского района Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook спецподразделения "Карлсон".

"Село Мыловое пройдено. Следуем в Новокаиры! Дальше больше", - говорится в сообщении на странице подразделения.

Село Миловое расположено на берегу Днепра в двадцати километрах к северу от Берислава. Новокаиры – это соседнее село в южном направлении. Украинские военные вошли в Мыловое Херсонской области

Ранее сообщалось, что украинские военные установили флаг в центре села Качкаровка Бериславского района Херсонской области.

Кроме того, ранее украинские защитники сообщили об освобождении Снигиревки в Николаевской области. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что Николаев уже начал готовить гуманитарную помощь для населенного пункта.

Кроме того, украинские бойцы смогли занять Васильевку, Павловку и Евгеньевку Николаевской области.

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