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Українські військові увійшли до Лиману, - Східне угруповання військ

Ілюстративне фото: українські військові увійшли до Лиману (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Бійці Збройних сил України увійшли до Лиману (Донецька область). Наразі там точаться бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Східного угрупування ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Інформація і те відео, яке ви бачили зі стелою, - це правда. Ми вже в Лимані, але йдуть бої. Деталі будуть пізніше", - заявив Череватий.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що бійці ЗСУ підняли український прапор на околицях Лимана. У мережі з'явилося відповідне відео.

Також ми писали, що росіяни масово тікають із Лиманського спрямування на тлі успішного наступу українських захисників.

При цьому, за даними голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, у Лимані ЗСУ оточили понад 5 тисяч солдатів.

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Збройні сили УкраїниДонецька областьВійна Росії проти України