"Військові РФ, ви оточені". Українські захисники показали кадри з Лиману (відео)

Російські війська тікають з Лиману Донецької області. Українські захисники показали покинуті позиції та техніку окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Ворожі сили натомість масово тікають з Лиманського напрямку. Противник залишає військову техніку, позиції, особисті речі та одяг. Окупанти намагаються врятуватися будь-якими способами.

Українські захисники повідомляють окупантам, що вони в оточенні та пропонують здатися.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни (ISW), українські військові можуть звільнити Лиман за найближчі 72 години.

ЗСУ підтвердили, що звільнили вже п'ять населених пунктів поблизу Лимана.

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