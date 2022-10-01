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"Військові РФ, ви оточені". Українські захисники показали кадри з Лиману (відео)

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Лиман, Субота 01 жовтня 2022 12:09
"Військові РФ, ви оточені". Українські захисники показали кадри з Лиману (відео) Фото: ЗСУ показали кадри з Лиману (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська тікають з Лиману Донецької області. Українські захисники показали покинуті позиції та техніку окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Кадри журналістам передав український військовий з позивний "Еней".

Українські захисники повідомляють окупантам, що вони в оточенні та пропонують здатися.

"Військовослужбовці Російської Федерації! Ви оточені", - попереджають ЗСУ.

Ворожі сили натомість масово тікають з Лиманського напрямку. Противник залишає військову техніку, позиції, особисті речі та одяг. Окупанти намагаються врятуватися будь-якими способами.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни (ISW), українські військові можуть звільнити Лиман за найближчі 72 години.

ЗСУ підтвердили, що звільнили вже п'ять населених пунктів поблизу Лимана.

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