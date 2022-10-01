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Украинские военные вошли в Лиман, - Восточная группировка войск

Иллюстративное фото: украинские военные вошли в Лиман (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Бойцы Вооруженных сил Украины вошли в Лиман (Донецкая область). В данный момент там идут бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Информация и то видео, которое вы видели со стелой, - это правда. Мы уже в Лимане, но идут бои. Детали будут позже", - заявил Череватый.

Напомним, ранее стало известно, что бойцы ВСУ подняли украинский флаг на окресностях Лимана. В сети появилось соответствующее видео.

Также мы писали, что россияне массово бегут с Лиманского направления на фоне успешного наступления украинских защитников.

При этом, по данным главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, в Лимане ВСУ окружили более 5 тысяч солдат.

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Вооруженные силы УкраиныДонецкая областьВойна России против Украины