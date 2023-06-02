Україна приховує час контрнаступу, щоб заплутати Росію, - Генштаб Естонії

Судячи з усього, Україна навмисно приховує дату початку свого наступу, тим самим намагаючись спантеличити окупантів. Хочуть змусити росіян перейти до оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

Естонські військові зазначають, що українські, російські та міжнародні джерела відрізняються "фальстартами" у питанні дати можливих активних контрнаступальних дій Збройних сил України. Водночас бойові дії ведуться протягом усієї лінії фронту.

Сили оборони Українці продовжують створювати ґрунт для контрнаступу: намагаються зайняти найкращі позиції, порушити управління та логістику військ противника, знищувати техніку, яка б могла завадити наступу, зокрема йдеться про танки, артилерію та засоби ППО.

За даними Генштабу Естонії, загальні втрати Російської Федерації у війні проти України склали понад 209 тис осіб. Зазначається, що це стало однією з причин зменшення кількості атак російських сил на сході України.

Допомога Україні від Естонії

В кінці травня, естонський уряд схвалив новий пакет військової допомоги. Зазначається, що ЗСУ, серед іншого, отримають артилерійські боєприпаси 155 мм калібру, прилади нічного бачення та боєприпаси для стрілецької зброї.