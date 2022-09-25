UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські військові уразили місце розташування Росгвардії у Херсоні, - ОК "Південь"

Фото: ЗСУ уразили місце розташування Росгвардії у Херсоні (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Українська авіація та артилерія 24 вересня потужно атакувала російських окупантів на південнобузькому напрямку. Наші воїни знищили десятки одиниць живої сили та техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Військові зазначають, що пілоти відпрацювали 5 ударів по двох системах протиповітряної оборони у Херсонському та Каховському районах і трьох районах зосередження озброєння та техніки в Бериславському районі.

Своєю чергою ракетно-артилерійські підрозділи виконали 266 завдань, зокрема посиливши вогневий контроль у районі Каховської ГЕС, де окупанти намагаються налагоджувати переправи.

Окрім цього, ЗСУ послабили ворожу армію на три пункти управління вздовж лінії фронту, а також уразили місце розташування Росгвардії в Херсоні й подавили один з опорних пунктів противника в районі Давидового Броду.

За підтвердженими результатами, окупанти втратили:

  • 57 солдатів;
  • 2 гаубиці "Мста-Б" та ще одну 122-ох мм;
  • самохідну артустановку "Гвоздика" та самохідну гаубицю "Акація";
  • реактивну систему залпового вогню "Град";
  • 2 командно-штабні машини;
  • 19 одиниць іншої авто-бронетехніки.

"Ворог продовжує повітряну розвідку та спроби атак за допомогою безпілотних літальних апаратів. Двох розвідників типу "Орлан-10" знищено в Бериславському районі Херсонської області та у Баштанському районі Миколаївської області. В сусідньому Миколаївському районі збито дрон-камікадзе “Шахід-136”, - вказали в ОК "Південь".

Наші воїни додали, що ще було знищено три склади ворожих боєприпасів у Баштанському, Херсонському та Бериславському районах.

Нагадаємо, ЗСУ завдали удару по російських окупантах у Новій Каховці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України